MHP’li Yönter’den Şahan Gökbakar’a sert tepki

FETÖ ve Türkiye düşmanlarının körüklediği 'HelpTurkey' tuzağına destek verip bu yönde paylaşımlar yapan ünlü isimlere tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Asır'ın 'HelpTurkey' paylaşımıyla adeta dış güçleri Türkiye'yi müdahaleye çağırma imasında bulunan ünlüler için attığı "Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?" manşetini eleştirmeye çalışan oyuncu Şahan Gökbakar'a sert tepki geldi.



TÜRK DEVLETİ KENDİNE YETER

SOSYAL medyada video yayınlayarak vatandaşın tepki gösterdiği bu ünlü isimlerin avukatlığına soyunan Gökbakar'a canlandırdığı Recep İvedik karakteri üzerinden göndermede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Gökbakar'a şunları söyledi:

"Seviyen aynen Recep İvedik... Ligin Ceren ile Celal'deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar... Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma... Güldürmeden önce utanmayı dene!" Yönter'in sosyal medyadaki bu paylaşımının altına destek mesajları yağdı.