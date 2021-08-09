Kaçak binaya duvar perdesi!

Çeşme Belediyesi'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek bir türlü yıkımını yapmadığı CHP'li Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'ın İnönü Mahallesi'ndeki kaçak rezidansına bahçe duvarı yapıldı. Bahçe duvarının kot altında kalan binanın ilk iki katını perdelemesi de dikkatlerden kaçmadı. Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, bu duvarın binanın iki katını gizlemek ve sanki binayı yasalmış gibi göstermek için yapıldığını öne sürdü.

DAİRE ALANLAR DA MAĞDUR

"Binayı yıkmadıkları gibi inşaatı da devam ettiriyorlar. Duvar ilave ederek alttaki bodrum katlarını gizlemeye çalışıyorlar" diyen Kumaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP'li Meclis üyesine dokunamıyor. Zaten hiç dokunmamış. İçeride mağdur insanlar var. Yıkılacak binada 16 daire satılmış, 6 dairede yaşam sürüyor. Elektriği var, suyu var. Oradan daire alanlar da mağdur. Onların bize söyledikleri tazminat davası açacakları yönünde. Buraya devletin ilgili kurumlarının bir an önce el koyup müdahale etmesi gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Bu kaçağa sessiz kalınmamalı."

"OTEL YAPACAĞIM" DİYEREK REZİDANS DİKTİ

ÇEŞME Belediyesi'nde aynı zamanda imar komisyonu üyesi de olan Aybars Yıldırım, 2018 yılında hem otel hem de konut imarı olan İnönü Mahallesi, 5528 ada 4 parselde otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldı. Normal koşullarda 2 kat konut imarı bulunan alana turizm imarından yararlanarak 6 kat yapma izni alan Yıldırım, burayı 29 bölümden oluşan apartmana çevirerek daireleri satışa çıkardı. Yıldırım'ın imar usulsüzlüğü, bir vatandaşın Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'ne yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Dernek, vatandaşın şikayetini başta CİMER olmak üzere ilgili kuruluşlara bildirdi. Ardından da bina Aralık 2018'de Çeşme Belediyesi'nce mühürlendi ve yıkımı hakkında encümen kararı alındı. Ancak karar bugüne kadar uygulanmadı.