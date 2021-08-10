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Haberler İzmir Foçalılar su kesintilerinden sikayetçi

Foçalılar su kesintilerinden sikayetçi

Foçalılar su kesintilerinden sikayetçi

10.8.2021

VATANDAŞ İHBAR HATTI : 0506 225 03 44

İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın kırsal mahallelerinden Kozbeyli'de oturan vatandaşlar, köyün çeşmelerinden günlerdir su akmadığını söyledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda susuzluk çektiklerini aktaran vatandaşlar, "İZSU'yu telefonla arayıp sorunu anlatıyoruz ancak bizlere dalga geçer gibi cevaplar veriliyor. En azından tanker gönderip su desteğinde bulunabilirler" dedi.



İKİ GÜN SU AKMADI
Foça ilçesindeki Kozbeyli Köyü'nde yer alan Kümeevleri Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, su kesintilerinden dert yandı. Geçen hafta sonu iki gün boyunca çeşmelerinden tek bir damla su akmadığını ve kesintilerin aralıklarla da olsa halen devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, "Kesintilerle ilgili İZSU'yu, Foça Belediyesi'ni yani ulaşabildiğimiz bütün yetkilileri aradık ancak telefonlarımıza çıkan kişiler adeta bizlerle dalga geçer gibi cevaplar verip, sorunumuzu çözmedi. Yetkililere tekrar seslenmek istiyoruz. Su kesintisi yapılacaksa bile en azından önceden tanker gönderip, temiz su desteğinde bulunsunlar. Bize bilgi versinler. Sular kesik olduğu için ne duş alabiliyoruz, ne de bulaşıklarımızı yıkayabiliyoruz" dedi.

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