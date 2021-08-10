Kemalpaşa metrosu için ilk adım atıldı

Kemalpaşa'yı da İzmir'in raylı ulaşım ağına dahil etmek için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Otogar-Kemalpaşa metro hattı için proje ihalesinin ilk aşamasını gerçekleştirdi. İkisi İtalyan 7 firma proje ihalesine katıldı. 27 buçuk kilometrelik Otogar-Kemalpaşa Metro hattı için ihaleye Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş, Tekfen Mühendislik A.Ş, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş, Team Gruop (İtalyan), Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş- Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret İş Ortaklığı, SWS Engineering S.P.A (İtalyan)-Tümaş İş Ortaklığı ile Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri A.Ş katılarak ön yeterlilik dosyalarını sundu. Proje ihalesinin ikinci aşamasında ön yeterlilik sağlayan firmalar, listeye alınarak projeyi hangi yöntemleri kullanarak yapacaklarını sunacak. 3. aşama ihalede ise mali teklifler açılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje çalışmaları, iki yılda bitirilecek.

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