Kınık ağlıyor

Kemalpaşa'da içinde türbe ziyaretine giden vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki midibüs kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlanmıştı. Araç sürücü İlhan Suay (55) Sude Onuş (11), Ummuhan Kandemir (50) Remzi Kandemir (7), Elif Karadağ (58), Gönül Özcan (57), Neriman Onuş (51) Dudu Özcan ( 8) isimli kişilere mezar oldu.

KAZA ANINI ANLATTI

Yaralılardan altısı Turgutlu Devlet Hastanesi, ikisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ikisi Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesine, biri Manisa Şehir Hastanesi'ne ikisi ise Turgutlu Özel Ege Umut Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Sağ bacağı kırılan, başına darbe alıp ellerinde ezilmeler oluşan Ali Kandemir (74) kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

YİNE VİRAJDA SAVRULMA

Midibüsün virajı alamayıp, yol kenarındaki toprak bölüme inerek savrulduğunu belirten Kandemir, "Kaza anında, kardeşim aracın yuvarlandığını söyledi. Bir onu duydum. Araç, uçuruma yuvarlandı. Araç dik bir şekilde durdu. Ön camları kırıldı. Biz camdan dışarı çıktık" dedi.

HEPSİ YAKIN AKRABA

Kınık ilçesi Taştepe Mahalle Muhtarı Erdem Nuray, kazada hayatını kaybedenlerin yakın akraba olduklarını söyleyerek şunları anlattı: "Köylümüz Övgü Onuş Almanya'dan emekli olduğu için adak götürmüşler türbeye. Almanya'dan gelen Övgü Onuş kendi özel aracındaymış. Biri komşu köyden, diğer cenazeler bizim köyden. Teyzemiz, amcamız, halamız torunları vardı hepsi akrabamızdı. Ölenlerden 3'ü çocuk. Çok üzgünüz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ