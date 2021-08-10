Nefise Teyze’yi ölüme terk ettiler! CHP'li Foça Belediyesi verdiği sözleri yerine getirmedi

İzmir Foça'da 6 ayı aşkın bir süredir insanlık dramı yaşanıyor. Foça ilçesinde yaşadığı bölgeden 6 ay önce belediye tarafından 20 kilometre mesafedeki başka bir yere taşınan yaşlı kadın, kendisine söz verildiği halde aylardır elektriksiz ve susuz bırakıldığını, belediye tarafından verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.



'BELEDİYE SÖZ VERMİŞTİ'

Foça ilçesinde yaşayan ve gidecek yeri olmayan Nefise Boğatimur'a (65), yaşadığı konteynere su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiinde yer gösterildi. Buraya yerleşen kadın, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. Yalnız yaşayan yaşlı kadın, Foça Belediyesi'nden ve CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den verilen sözün yerine getirilmesini istedi.



Yemeğini ve temizliğini bile yapamadığını söyleyen Boğatimur, yetkililerden yardım istedi.



'YEMEĞİMİ YAPAMIYORUM'

Konteynerde yaşayan, akrabalarından ve kardeşlerinden ayrı yaşayarak hayatını yalnız devam ettiren Nefise Boğatimur, "Yemeğimi evde yapamıyorum, dışarıda yemek yiyorum, arkadaşların yanında kalıyorum, banyomu temizliğimi yapamıyorum. Karanlıkta kalıyorum, sıkılıyorum tansiyon hastasıyım. Halim çok fena ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Çalışamadığını ifade eden Boğatimur, "Eskisi gibi değilim, gücüm yok. Kadın olarak evde tek başına kaldığım için elektriksiz yatamıyorum evde, ellerin evine gidip yatıyorum. Bana kimse destek olmuyor, yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

6 AY ÖNCE HABERLERE KONU OLMUŞTU

Foça'da gidecek yerleri olmayan Nefise Boğatimur (65) ve Filiz Doğan'ın (56) yaşadığı iki ayrı konteyner, Foça Belediyesi tarafından kaldırıldı. Konteynerler, su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiine götürüldü. Buraya yerleşen kadınlar, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. O dönem yaşadığı durumu anlatan Boğatimur, "Elektriğimiz, suyumuz yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çok mağdur durumdayım, her şeyim eksik" diyerek yardım istemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 6 aylık süre zarfında CHP'li Foça Belediyesi yaşlı kadının ihtiyaçlarıyla ilgili hiçbir şey yapmadı.

6 AY ÖNCE HABERLERE KONU OLMUŞTU

Foça'da gidecek yerleri olmayan Nefise Boğatimur (65) ve Filiz Doğan'ın (56) yaşadığı iki ayrı konteyner, Foça Belediyesi tarafından kaldırıldı. Konteynerler, su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiine götürüldü. Buraya yerleşen kadınlar, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. O dönem yaşadığı durumu anlatan Boğatimur, "Elektriğimiz, suyumuz yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çok mağdur durumdayım, her şeyim eksik" diyerek yardım istemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 6 aylık süre zarfında CHP'li Foça Belediyesi yaşlı kadının ihtiyaçlarıyla ilgili hiçbir şey yapmadı.