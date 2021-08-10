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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İHA

10.08.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 16:14

Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi.

İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı

İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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