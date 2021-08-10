Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi.İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı
İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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