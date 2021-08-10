Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA 10.08.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 16:14