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İzmir'de 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 51 yabancı uyruklu yakalandı
AA

11.08.2021, 10:41

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Urla ilçesinde de 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi. Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüleri O.Ç. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.


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