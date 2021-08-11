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İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı

Kaplumbağalara yardım eli. İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi edilecek.

İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı
AA

11.08.2021, 20:29

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün, Doğaköy ve Yanıkköy arasındaki makilik alanda çıkan ve orman teşkilatı, itfaiye ve Menemen Belediyesi ekiplerince söndürülen yangın sırasında 3 kaplumbağa kurtarıldı.

Kaplumbağalar ekiplerce Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Vücutlarında yanıklar olan kaplumbağalar bakımevinde tedaviye alındı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bakımevini ziyaret ederek kaplumbağaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, kaplumbağaların genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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