Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı

Jandarma ekipleri, plajlarda görevine başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, plajlarda devriye gezerek, vatandaşların güven içerisinde plajlardan yararlanmalarını sağlıyor.
Suçun ortaya çıkmadan önlenmesi için devriye görevi yapan atlı jandarmalar, güvenlik konularında da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Atlı jandarmalara plajlardaki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
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