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Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı

Geçtiğimiz yıllarda jandarmanın sorumluluk sahasındaki Altınkum ve Pırlanta plajlarında devriye görevi yapan atlı jandarma birlikleri, bu yıl da Çeşme'ye geldi.