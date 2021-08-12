Son dakika: Foça yangını kontrol altına alındı

Yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple Kozbeyli Mahallesi mevkisinde bulunan makilik alanda çıktı.Foça yangını kontrol altına alındı
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, alevler başarılı çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sebebiyle bölgedeki sahipli tarım arazileri ve makilik alanın zarar gördüğü bildirilirken, kontrol altına alınan alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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