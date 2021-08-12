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Haberler İzmir Son dakika: Foça yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Foça yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale edildi.. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Büyüyen yangın ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika: Foça yangını kontrol altına alındı
İHA

12.08.2021, 17:46

Yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple Kozbeyli Mahallesi mevkisinde bulunan makilik alanda çıktı.

Foça yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, alevler başarılı çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle bölgedeki sahipli tarım arazileri ve makilik alanın zarar gördüğü bildirilirken, kontrol altına alınan alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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