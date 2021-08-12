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Son dakika: Foça yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale edildi.. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Büyüyen yangın ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.