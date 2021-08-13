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Haberler İzmir İzmir’de 48 saatlik su kesintisi isyanı

İzmir’de 48 saatlik su kesintisi isyanı

Suların yaz günü çok uzun süre kesik olması sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İzmir’de 48 saatlik su kesintisi isyanı

13.8.2021

İZMİR'DE Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Gaziemir'in tamamı ile Buca ve Karabağlar'ın bazı bölümlerinde su kesintileri yaşandı. Arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir'e bu gece saat 00.00'a kadar su verilemeyeceği bildirildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ
İZSU'DAN yapılan açıklamada arızanın tamir süresinin yaklaşık 48 saat olarak tahmin edildiği ifade edilirken, alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı belirtildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Gaziemir'in tamamında su kesintilerinin yaşanılacağı öğrenilirken, Buca ve Karabağlar'ın bir kısmında özellikle su kullanımının yoğun olduğu akşam saatlerinde kesintilerin yaşanılabileceği öğrenildi.

Arızadan etkilenen ilçelere alternatif hatlarla dönüşümlü olarak su verileceği bildirilirken, ekiplerin arızayı gidermek için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. Su kesintilerine Gaziemir, Buca ve Karabağlar'da yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Yazın ortasında yaşanan kesintinin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen vatandaşlar özellikle twitter üzerinden İZSU'ya tepkilerini dile getirdi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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