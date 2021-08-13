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Haberler İzmir İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu

İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu

Son dakika... İzmir'in Kiraz ilçesinde, altyapı yenileme çalışmaları sırasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küp ve seramik parçaları bulundu.

İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu
AA

13.08.2021, 17:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu Caddesi'nde yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında, yaklaşık 3 metre derinlikte buluntulara rastlandı. Yetkililer, durumu Ödemiş Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan kazıda çukurdan, seramik paçaları, çeşitli objeler ile boş bir tahıl küpü çıkarıldı.

Tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen buluntular, Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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