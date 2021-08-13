İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu Caddesi'nde yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında, yaklaşık 3 metre derinlikte buluntulara rastlandı. Yetkililer, durumu Ödemiş Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan kazıda çukurdan, seramik paçaları, çeşitli objeler ile boş bir tahıl küpü çıkarıldı.
Tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen buluntular, Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.