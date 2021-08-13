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Haberler İzmir Kartpostallık kareler! İzmir'de Perseid meteor yağmuru fotoğraflandı

Kartpostallık kareler! İzmir'de Perseid meteor yağmuru fotoğraflandı

İzmir'de dün gece saatlerinde görsel şölen yaşandı. İzmir'in Karaburun ilçesinde Perseid meteor yağmuru objektiflere yansıdı.

Kartpostallık kareler! İzmir'de Perseid meteor yağmuru fotoğraflandı
AA

13.08.2021, 09:20

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.

Samanyolu Galaksisi de uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.

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