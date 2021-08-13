Kartpostallık kareler! İzmir'de Perseid meteor yağmuru fotoğraflandı

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.
Samanyolu Galaksisi de uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.
İzmir'de dün gece saatlerinde görsel şölen yaşandı. İzmir'in Karaburun ilçesinde Perseid meteor yağmuru objektiflere yansıdı.
13.08.2021, 09:20
Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.
Samanyolu Galaksisi de uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.
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