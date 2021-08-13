Test yaptıran 10 kişiden 1’i pozitif!

Kovid 19 salgını ile mücadelede yüksek aşı oranı ile mavi iller kategorisinde yer alan İzmir'de, pozitiflik oranı yüzde 3'lerden yüzde 10'lara yükseldi. Her gün ortalama 8 ila 10 bin kişinin test olduğu Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde, günlük vaka sayısı bine yaklaştı. Bu rakam yaklaşık 20 gün önce 200-250 arasında değişiyordu. İzmir yüzde 75 aşılama oranı ile tüm Türkiye'ye örnek olurken, Vali Yavuz Selim Köşger de, geçtiğimiz hafta kentte 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını bildirmişti. Aşılanma oranı 11 Ağustos itibariyle yüzde 77.3'e ulaşırken, 5 milyon 290 bin 826 doz aşıdan 2 milyon 698 bin 89'u birinci doz, 2 milyon 112 bin 728'i ikinci doz, geri kalanı ise üçüncü doz olarak yapıldı.

"AŞINIZI YAPTIRIN"

Ancak ülke genelinde 30 bine dayanan günlük vaka sayılarından, İzmir de nasibini aldı. Edinilen bilgiye göre, test yaptıranlarda pozitiflik oranı yüzde 3'lerden yüzde 10'lara yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, önceki akşam yaptığı açıklamada tablodaki kötüye gidişi ancak aşının durdurabileceğine dikkat çekti. Bakan Koca, aşı olmayan tüm vatandaşları bir an önce aşılarını olmaya davet etti.

HEDEF 18-39 YAS GRUBU

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bu oranı daha da artırmak için başta 18-39 yaş grubundaki vatandaşlar olmak üzere kırsal mahalleler için özel çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, "Kırsal nüfusun yoğun olduğu 12 ilçemizde ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerimiz muhtarlarla görüşüyor. İnsanların yoğun oldukları kahvehane, tarla ve bahçelerde vatandaşları aşılamaya başladık. Ekiplerimiz aşılamayla ilgili onların kafalarındaki sorulara yanıt veriyorlar" dedi. Aşılamada 18-39 yaş grubuna özel önem verdiklerini dile getiren Öztop, "Bu yaş grubundaki kişiler sosyal hayatta en hareketli olan yaş grubu" ifadesini kullandı.

DAGDA SÜRÜNÜN BASINDA VEYA BENZİN İSTASYONUNDA

SALGINLA mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, dağ bayır demeden aşı uygulamalarına devam ediyor. Bursa İnegöl'ün İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan çoban Necmi Bekir'in (41) aşısı sürüsünün başında yapıldı.

Bekir, aşının ardından sürüyü otlatmaya devam etti. Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya'da da aşı çalışmaları hızla sürüyor. Kentte akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri, aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.

34 YASINDAKİ ÜNLÜ DJ SALGIN KURBANI

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyada DJ Thom Colvin adı ile tanınan aranjör Özel Çöllüoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü DJ'in aşı yaptırmadığı öğrenildi. Şeker hastası olan 34 yaşındaki Çöllüoğlu, geçtiğimiz günlerde nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Kovid 19 testi pozitif çıkan Çöllüoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi, akrabalarının yaşadığı Yatağan ilçesine gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ