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Haberler İzmir Minik flamingolar uçmayı öğreniyor

Minik flamingolar uçmayı öğreniyor

Minik flamingolar uçmayı öğreniyor

14.8.2021

Flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında 2 ay önce dünyaya gelen binlerce flamingo yavrusunun sesi bölgede yankılanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, "Flamingo yavruları bugünlerde uçma denemelerine başladı, bu ayın sonunda uçmayı öğrenerek Gediz Deltası ve diğer sulak alanlara dağılacaklar" dedi. Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı olan "artemia salina" ile besleniyor. Ada çevresindeki kendi kendine beslenmeye başlayan yavrular, bir yandan da koloniye göz kulak olan erişkinleri taklit ederek, suda koşarak hızlanma ve kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.
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