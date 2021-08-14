Sahtekar hemşireyi kameralar ele verdi! Aşılar çöpten çıktı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Rukiye Kızılırmak Yücetürk, iki yakınına aşı yapılmış gibi gösterip sahte aşı kartı hazırladığı iddiası ile gözaltına alındı. Aynı birimde çalışan başka bir hemşirenin dikkati ile ortaya çıkan aşı skandalı sonrası aşılar çöpten çıktı. Çirkin olay, hastanenin aşı polikliniğinde meydana geldi. Burada görevli bir hemşire, mesai arkadaşının aşı için gelen iki yakınına aşı yapmadığını ve bu aşıları çöpe attığını fark etti. İsminin açıklanmasını istemeyen hemşire, durumu hastane yönetimine bildirdi. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Yücetürk'ü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.



KOD NUMARALARI ALINDI

Skandalla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatılırken, hemşirenin görev yaptığı alandaki güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Başhekimlik talimatı ile yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, hemrişenin iki yakınına aşıları yapmış gibi gösterip, dolu aşı tüplerini çöpe attığı tespit edildi. Çöpte yapılan aramada bulunan aşılar kod numaraları ile alınarak adli makamlara teslim edildi. İfadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanan Yücetürk tutuklandı.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDI

Hemşire Yücetürk'ün Alman Biontech aşısı yapmış gibi gösterip sahte hayali aşı yaptığı iki yakınının, önümüzdeki günlerde AB ülkelerine gideceği ve aşı zorunluğu yüzünden bu yola başvurdukları bildirildi. Öte yandan hemşire ile birlikte aşı yaptırmadan, adlarına e-nabız üzeinden sahte aşı karnesi düzenlenmek istenen biri kadın iki kişi hakkında da soruşturma başlatıldığı ve ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL