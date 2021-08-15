Mucizenin adı Ayberk

Tireli 16 yaşındaki Ayberk Kardeş, geçirdiği trafik kazası sonucu girdiği komadan 6 ay sonra çıkarak hayata tekrar 'merhaba' dedi. İzmir'in Tire ilçesinde lise öğrencisi Aybek Kardeş, motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında 'çok düşük bir ihtimal' denilen yaşam savaşından zaferle çıkarak, ailesini ve arkadaşlarını sevinçten gözyaşlarına boğdu.





HERKES ÖLDÜ ZANNETTİ

Gerçekleşen mucizenin ardından Kardeş ailesi, "Başta doktorlarımız olmak üzere, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi. Dayı Ünal Hazıroğlu, "Askere gitmeden önce motosikletimle ben de ağır bir kaza geçirmiştim. Bir süre sol tarafım felç olmuştu. Ben nasıl tamamen iyileştiysem, yeğenim de iyileşip eski günlerine dönecek" diye konuştu. Motosiklet tutkunu olan Kardeş, 10 Şubat'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yakınlarında motosikletiyle bir otomobilin de içinde olduğu bir kazaya karışmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Ayberk'i öldü zannetmişti. Kalbinin attığı anlaşılan ağır yaralı genç, ambulansla önce Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek solunum cihazına bağlanmıştı. Halen vücudunun sağ kısmını hareket ettirmekte güçlük çeken, çenesinde de kırıklar bulunan Ayberk Kardeş'in tedavisine bir süre daha devam edilecek.



■ NADİR UYSAL /ÖZEL HABER