‘Sığınmacılara asla seyirci kalmam’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmenler üzerinden yürüttüğü provokatif kampanya sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den partisiyle ters düşen bir açıklama geldi. Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete giden Başkan Soyer, ziyaretin ardından bir araya geldiği gazetecilere Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'ASLA SEYİRCİ KALAMAM'

Hem yerel yönetici hem de bir insan olarak sığınmacılara seyirci kalmayacağını belirten Tunç Soyer, "Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım? Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Sığınmacılar konusunda önceliğinin çözüm üretmek olduğunu belirten Soyer, "Günü gelir memleketlerine güle güle gitsinler. Ama burada kaldıkları sürece, ne zaman gidecekler, nasıl gönderirim, suyu iki misline çıkarayım gibi bir şey yapmam" ifadelerini kullandı.



'SİYASET MALZEMESİ DEĞİL'

Kentte bulunmaya devam ettikleri sürece göçmenlerin iyiliği için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekleyen Soyer, "Bu bir siyasi malzeme, polemik malzemesi değil. Benim için bu bir insanlık görevi" diye konuştu. Bu konudaki açıklamaların ardından sosyal medyada kendisi ile ilgili linç girişiminde bulunulduğunu kaydeden Soyer, "Gerçekleri söylüyorum, bu kişiler kentimizde misafirler gidecekler, ama burdayken de onlara da suya zam, öyle böyle bir şey diyemem. Onlarda can taşıyor. O yüzden hep söylüyorum önce insan, söylemeye de devam edeceğim" dedi.