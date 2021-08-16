Güzelbahçe’de bardacık festivali

İZMİR'DE Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlediği 8. Payamlı Bardacık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla yapılamayan festivalin ilk gününde en kaliteli bardacık seçildi, davetliler üreticilerin bardacık, üzüm ve badem başta olmak üzere birçok ürününden satın aldı.

DİĞER