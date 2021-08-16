İzmir sevdalısı Sancar Baba’yı kaybettik

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı ünlü tarihçi Sancar Maruflu, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'in simge isimlerinden olan Maruflu, bir süredir entübe olarak kaldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son günlerde kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler sebebiyle tedavi gören Maruflu'nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Aynı zamanda Halkla İlişkiler Uzmanı olan Maruflu'nun cenazesinin Salı günü toprağa verileceği öğrenildi.



TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Maruflu'nun vefatının ardından çok sayıda İzmirli de sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir sevdalısı, vefa anıtı Sancar Maruflu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. İzmirliler, İzmir'e gönül verenler onu hiçbir zaman unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. Dijital İzmir Kütüphanesi hesabından "Nam-ı diğer İzmir Baba olarak bilinen Sancar Maruflu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Nurlar içinde yat İzmir Baba..." paylaşımı yapılırken, Konal Belediyesi de Maruflu'nun vefatıyla ilgili "Büyük bir değerimizi kaybettik. Sevgili Sancar Maruflu, İzmir baba seni çok özleyeceğiz... Işıklar içinde uyu, ruhun şad olsun" notunu düştü. Acı haberin ardından yüzlerce sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.







KARŞIYAKALI 'VEFA ÖRNEĞİ'

7 Ağustos 1950 Karşıyaka doğumlu Sancar Maruflu, belediyeci, girişimci, demokratik kitle önderi ve bir halkla ilişkiler uzmanı olarak biliniyordu. Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi. Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucularındandı. İZSEV çatısı altında Dario Moreno ve Tanju Okan gibi İzmir'in değerli insanlarıyla ilgili yaptığı anmalar ve ödül törenleri, onun vefasını ortaya koyan örneklerdendi.