Tire'de kanalizasyon çalışmaları sırasında boruların patlaması vatandaşları isyan ettirdi. Su boşa akarken, saatlerce susuz kalan ilçe halkı da duruma tepki gösterdi.
Kazı çalışmalarında dikkatli davranılmadığını, özensiz çalışıldığını öne süren vatandaşlar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) zaman zaman müdahalelere yetişemediğini söyledi.
Vatandaşlar, bu duruma acilen bir çözüm bulunmasını istedi.
Tire'de vatandaşlardan İZSU'ya büyük tepki var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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