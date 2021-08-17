Çeşme Belediyesi müfettişlerin kıskacında

CHP'li Ekrem Oran'ın başkanlığındaki Çeşme Belediyesi'nde müfettişler ön inceleme başlattı. Temiz İzmir Derneği'nin şikayetinin ardından belediyeye gelen İçişleri Bakanlığı müfettişleri çalışıyor. Dernek Başkanı Nivent Kurtulmuş, "Cuma günü, Çeşme Belediyesi Meclis Salonu'nda, elimizdeki bilgi ve belgeleri müfettiş beye teslim ettik. SİT Kurulu kararlarını nasıl uygulamadıklarını, Çeşme Belediyesi'nin alınan yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz etmediğini, yıkım programlarını nasıl yavaş yaptıklarını, tebligatları yapmadıklarını, bilgi edinme sorularını cevaplamadıklarını, imar planlarına aykırı yapılaşmalara göz yumduklarını, imar planında yol görünen yerin üzerine gözetleme kulesi yaptıklarını, gözetleme kulesi imalatlarında 'kişi borcu' çıkması gerektiği konusunda gerek başkan gerekse Başkan Yardımcısı Fahika Öner Tütüncüoğlu'nu uyardığımızı, soruşturma konularına ilişkin birçok uyarı yazılarımız olduğunu anlattık" dedi.