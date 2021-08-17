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Haberler İzmir Evinin bahçesine gireni öldürdü, hırsızlık iddiasında bulundu

Evinin bahçesine gireni öldürdü, hırsızlık iddiasında bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan arbedede silahla yaralanan Ramazan Eyin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Hasan Reki, ifadesinde Eyin'i hırsızlık için evinin bahçesine girdiğini ve bunun üzerine tabancayla ateş edip, vurduğunu söyledi. Hasan Reki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinin bahçesine gireni öldürdü, hırsızlık iddiasında bulundu
DHA

17.08.2021, 14:04

Korkunç olay, 14 Ağustos'ta Gediz Mahallesi 254 Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Hasan Reki, ailesiyle birlikte bahçede otururken iddiaya göre, Ramazan Eyin bahçeye girdi. Reki ile Eyin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Reki, belinden çıkardığı tabancasıyla Eyin'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ramazan Eyin, kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Eyin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayın ardından Hasan Reki'yi gözaltına aldı. Reki, polisteki ifadesinde Eyin'i tanımadığını ve hırsızlık için evinin bahçesine girdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Reki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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