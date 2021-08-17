İstanbul’da 4.3 tonluk uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton kimyasal madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu çetesi çökertildi" dedi. Dün Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonunda, Hong-Kong'dan havayoluyla gelerek Türkiye üzerinden karayoluyla Hollanda'ya götürülecek, uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton 'Amfetamin' ve 'Metamfetamin' cinsi madde ele geçti.

İKİ PARTİ HALİNDE GELDİ

Önce 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli görülerek, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda analiz edildi. Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, 'Amfetamin' ve 'Metamfetamin' cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokik birimlerinin incelemesinde, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 kilo 190 gram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak laboratuvar analizi yapıldı. İki gönderide de toplam 4 ton 382 kilo ağırlığında, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallara el konuldu.