İZBAN kabusu

İZMİRLİLER dün yine ulaşım çilesi çekti. Kentin kilit noktalarında akşamüzeri yaşanan ve artık kronik hale gelen trafik sıkışıklığına yakaLanmak istemeyen çok sayıda vatandaş, İZBAN'a ve Metro'ya yöneldi. Ancak burada da onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Akşam saat 17.00 civarında başlayan yoğunluk, ilerleyen saatlerde tam bir çileye dönüştü. Yarım saati aşkın süre istasyonda bir İZBAN treninin gelmesini bekleyen yüzlerce vatandaşın öfkesi, gelen trenin vagonları da tıka basa dolu olunca ikiye katlandı. Çok sayıda vatandaş o anların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.





TEPKİ GÖSTERDİLER

İZMİRLİ vatandaşlar, saatlerce süren İZBAN çilesine tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Kimi seferlerin azlığına tepkisini dile getirirken, kimi de Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu. Bazıları da yaşadıkları bu durum karşısında yaptıkları ilginç benzetmelerle dalga geçti. Öte yandan, İZBAN'ın sitesinde ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı görüldü.



'BURADAKİ YOLCULUK UÇAKTAN UZUN SÜRÜYOR'

İŞTE sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: ZEYNEP AFRA: İzmire geldim fakat izban yolculuğum uçaktan uzun sürecek söyleyeceklerim bu kadar. HATİCE DİREMCİ: Klasikleşmiş bir sorun zamanında gelmeyen izban... ELF: Şirinyer izban.. Kıyamet günü sırat köprüsü kalabalığını bize bu dünyada yaşatıyor gerçekten. SEDA: İzmir'de ulaşım gitgide fiyasko bi hal almaya başladı, izban zamanında gelmez, vapur zamanında gelmez, bazen otobüs gelmez. 40 dk ulaşım aracı bekledim. Gideceğim mesafe 15 dk. Of sıkıldım!.. KAAN AKKAYA: İzban yaa atlı taşımacılık senden daha modern!..

Erman AZAR