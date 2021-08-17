  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'de dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İHA

17.08.2021, 10:44

Olay, 10 Ağustos sabahı saat 03.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Ayılmaz (30) hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Ayılmaz'ın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı evde ve bölgede inceleme yaparken Hülya Ayılmaz'ın 2 yıldır nişanlı olduğu öğrenildi. Olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtilirken polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Öte yandan 7 gündür hastanede tedavi altında olan talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de korkunç olay! Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.