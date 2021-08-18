İZMİR Aliağa'da yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Yatırım bütçesinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirtilen hastanenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor
Aliağa'nın yeni hastanesi 2022’de açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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