Aliağa'nın yeni hastanesi 2022’de açılacak

İZMİR Aliağa'da yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Yatırım bütçesinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirtilen hastanenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor

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