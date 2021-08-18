Başka çocuklar ölmesin

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ölen Mihrimah Gece Akalın'ın (6), babası Ali Akalın, sokağa 'kasis' yapılması için harekete geçti. Sokakta sıklıkla kaza tehlikesi yaşandığına dikkat çeken baba Akalın, "6 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim. Başkalarının da canı yanmasın" dedi.

MİHRİMAH'IN amcası Veysel Akalın (53), Çiğli Belediyesi'ne birçok kez başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Akalın, "Bu sokakta yeğenimi kaybettikten sonra 3 çocuk daha ezilme tehlikesi yaşadı. Sürücüler de ellerini vicdanlarına koysunlar. Burası otoyol değil. O çocukları da kaybetseydik ne olacaktı? Eğer bu kasis yapılmayacaksa ben yolu trafiğe kapatacağım. Onlar kaldırdıkça ben yolu kapatacağım. Tek istediğimiz adalet" diye konuştu.