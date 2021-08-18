‘Sancar Baba'ya son görev

İZMİR'İN tanınmış ismi iletişim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Sancar Maruflu, pazar günü kalp ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Karşıyaka'nın köklü ailelerinden olan, 'İzmir Baba' olarak tanınan Sancar Maruflu için bugün Karşıyaka'da anma töreni düzenlendi. Bostanlı Suat Taşar Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende Maruflu için konuşmalar yapıldı.

'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

SANCAR Maruflu'nun ağabeyi Selçuk Maruflu, "Sancar çok iyi bir insandı. Çok iyi bir bürokrasi insanıydı. Eğer kalbinde İzmir sevdası olmasaydı, daha farklı yerlerde olabilirdi. Ancak İzmir sevdası onun İzmir'de kalmasını sağladı. Onu çok özleyeceğiz. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

MARUFLU'NUN oğlu Cevat Ziya Maruflu, "Hastalığının son zamanlarında bacakları ağrıyordu. Doktorlar bacaklarının kesilmesi gerektiğini söylemişti ancak o yürümek istediği için izin vermedi. Ayakta kalmak istedi. İyi olmayacağını kendisi de bildiği halde bize hiç belli etmedi. Onu çok hasta gördüğüm zamanlarda bile güçlü duruyordu. Annemin ölmesine çok üzülmüştü. Kendisini çok yıpratmıştı. Çok iyi bir insandı. Onu hiç unutmayacağız" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR