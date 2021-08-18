Selin trafik kurbanı oldu Hülya 4. kattan düştü

İlk olayda, Karaburun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bahçe duvarına çarparak devrildi. Korkunç kazada, pikapta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Pazartesi günü sabaha karşı 04.30 sıralarında Mordoğan mahallesinde meydana gelen kazada, E.B. yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap, Ardıç mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olan Selin Kabakçı adlı genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kabakçı'nın cenazesi, yakınlarının feryat ve göz yaşlarıyla Mordoğan'da toprağa verilirken, hafif yaralı kurtulan pikabın sürücüsü E.B, tedavisinin ardandan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ise geçtiğimiz hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz, dün tedavi gördüğü hastanede öldü. Olay 10 Ağustos sabahı saat 03.00 sıralarında Ulukent mahallesindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Hülya Ayılmaz hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın ambulansla Çiğli Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının 2 yıldır nişanlı olduğu öğrenildi. Düşme sırasında komşuların hiç ses duymadıkları belirtilirken, olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlatıldı. 7 gündür hastanede tedavi gören talihsiz Hülya, dün yaşamını yitirerek sevenlerini kahretti.