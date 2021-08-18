Soyer’den mülteci okulu iddialarına tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde "Kriz zamanlarında herkes için eğitim projesi" kapsamında inşaatı devam eden okulun 'Mülteci okulu' olacağı iddiaları gündemden düşmüyor. Bostanlı'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında yapımı devam eden okul kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Bazı mahalle sakinleri okul önünde protestolarda bulunmuştu. Tepkilerin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yapılacak olan okula ilişkin açıklama yapmış "Bölgede yaşayan tüm öğrenciler eğitim alacak" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak tartışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Soyer, Karşıyaka'da mülteciler için yapıldığı iddia edilen okulla ilgili kendi adının geçtiği bir sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

'AVUKATIM HAREKETE GEÇTİ'

Soyer, "Bostanlı'da yapılması planlanan okulla ilgili özellikle WhatsApp gruplarında, adımın da karıştırıldığı yalan ve iftiralarla dolu bir yazının dolaştığını gördüm. Yazdığının altına imza koyamayan müfterinin tespiti ve hukuki işlem için avukatım harekete geçti. Yalan ve iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız" dedi. Soyer, "Alçakça ortaya atılan yalana, iftiraya sessiz kalanların, yayılmasına aracı olanların da vebale ortak olduklarını hatırlatırım" dedi.

SOYER: BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İÇİN DOĞMUŞUM

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı adaylığı gibi hedefleri olup olmadığı yönündeki bir soruya ilginç bir cevap verdi. Soyer, "Kendi kendime derim yani ben belediye başkanı olmak için doğmuşum. O kadar büyük bir aşkla, bu kadar büyük bir tutku ile yapıyorum bu işi. Dolayısı ile de son nefesime kadar yerel yöneticilik yapmak isterim. Makro siyaset veya işte merkez siyaseti hiç ilgimi çekmiyor" dedi. Soyer'in bu sözleri sosyal medyada çeşitli tepki ve esprilere neden oldu. Bir kullanıcının yaptığı "Başka şehir mi kalmadı da İzmir'e oldun :)" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.