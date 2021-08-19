Ayaklarını bağlayıp sürüklediği köpek öldü

İZMİR Bornova'da tekstil fabrikası bekçisi Y.E'nin (80), ayaklarını bağlayıp yerde sürüklediği sokak köpeği bir süre sonra öldü. Köpeğin canice sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, hayvansever Meral Aslan, "Kuru toprağın üzerinde sürüklüyor köpeği. Saatlerce aç ve susuz kalmış zavallı hayvan. Bu bir vahşet" dedi.

Olay 4 Ağustos'ta, Evka 3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikası yakınında yaşandı. Fabrika bekçisi Y.E, çevre sakinlerinin beslediği, yaşlı ve görme kaybı olan sokak köpeğinin bacaklarını iple bağladıktan sonra, toprak zeminde 50 metre sürükledi. Bu vahşet anları işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Meral Aslan'ın, "Bunu nasıl yaparsın. Vicdanın sızlamadı mı!" tepkisine bekçi Y.E'nin, "Adam öldürmedim, kadına tecavüz etmedim" diye karşılık verdiği öğrenildi.