“Bensu’dan su istedim tüfeğimi hazır ettim”

MUĞLA'NIN Milas ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde, 12 Mart 2021 tarihinde 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi davasında katilin söyledikleri kan dondurdu. Bensu Narlı'yı tasarlayarak öldürmediğini öne süren Kantaş, ilk duruşmada, "Aramızda tartışma çıktı. Bensu'yu su almaya gönderdim, onu vurmak için tüfeği hazır gale getirdim, döndüğünde ateş ettim" dedi.

SİLAHIYLA KAPISINA DAYANDI

MİLAS'TA Bensu Narlı'yı, av tüfeğiyle öldüren erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25) ve arkadaşı Emircan Duman'ın yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bensu Narlı ile bir süre ilişki yaşadıklarını söyleyen Kantaş, "Bensu'nun başkasıyla görüştüğünü öğrendim ve bu konuyu konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. Tüfeği kapının yanına sakladım. İçeriye girdim, onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Kendisinden su istedim. Su getirmeye gidince tüfeği sakladığım yerden aldım ve hazır hale getirdim. Bensu elinde su ile odaya döndüğünde ateş ettim. Tasarlayarak öldürmedim" diye konuştu.

FOTOĞRAFA BAKIP AĞLADILAR

KENDİSİNE yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Emircan Duman ise suçlamaları reddetti. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi, başka bir suçtan tutuklu bulunan bir kişinin de ikinci duruşmada tanık olarak dinleneceği öğrenildi. Bensu'nun fotoğrafları ile adliyeye gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Amcası Sabahattin Narlı ile yengesi Kübra Narlı, Bensu'nun fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü.

SOMUT DELİLLER DOSYADA

NARLI ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, "Dosyadaki somut deliller o kadar çok ki... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Çabalarımız, beyanlarımız bu yönde olacak. Henüz esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaaya binaen karar verilir diye öngörüyoruz" dedi.

HER GÜN RÜYALARIMIZA GİRİYOR

"BENSU evladımız gibiydi" diyen yengesi Kübra Narlı, "5 ay oldu. Her gün beraberiz zaten. Rüyalarımızda bizimle beraber. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama inşallah adalet yerini bulur. En azından yattığı yerde rahat edecek" diye konuştu. BENSU Narlı'nın amcası Sabahattin Narlı da, "Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Böyle şeyler artık son bulsun istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz ama adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

VOLKAN YILDIZ