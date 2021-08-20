AŞI kartı olmayan servisçilerin okullarda çalışamayacağını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemizden sadece 1 üye olumsuz dönüş yaptı" dedi.
18 bin servisçi arasında 1 kişi aşı olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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