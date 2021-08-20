18 bin servisçi arasında 1 kişi aşı olmadı

AŞI kartı olmayan servisçilerin okullarda çalışamayacağını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemizden sadece 1 üye olumsuz dönüş yaptı" dedi.