Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ı ziyaret etti

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Ferhat Arıcan'ın rektör Budak'la bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Necdet Budak, Ferhat Arıcan'ın Avrupa şampiyonalarında üst üste kazandığı altın madalyaların ardından Tokyo'da da bronz madalya kazandığını hatırlattı.

"Ferhat Arıcan'ın hedefi olimpiyatlarda madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmekti." ifadesini kullanan Budak, "Hedefini gerçekleştirerek bu gururu milletimize yaşattı. Üniversitemiz mezunu milli sporcumuzun başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu gururu ve heyecanı bizlere yaşatan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'ı canıgönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.