  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü

Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 18 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör aynı istikamete gitmekte olan traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanırken, genç sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü
İHA

20.08.2021, 08:19

Kaza, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Öte yandan, Tenor'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.