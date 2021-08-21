İzmir'de 102'nci yaş gününde üçüncü doz aşısını oldu! Sağlık ekibinin bir de sürprizi vardı

Makedonya'da dünyaya gelen 6 çocuk 30 torun sahibi Uygun, 27 yıl önce eşini kaybedince, Çiğli ilçesinde kızı Ayşe ve damadı Ali Kiriş'in yanında yaşamaya başladı.

Alzaymır hastası Uygun için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlamasıyla birlikte tüm önlemler alındı, iki doz da aşı yaptırıldı.

Uygun'un üçüncü doz aşısının yapılması için yakınları Sağlık Bakanlığının aşı randevu sistemine başvurdu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, yaptıkları kontrollerde Uygun'un doğum gününün olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, Uygun ile bakımını üstlenen kızı ve damadına moral olması için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi.

Evde Uygun'a üçüncü doz aşı yapan ekipler, getirdikleri pastayı da hep beraber kesti.

102 yaşındaki Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı.

"102 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN AŞI OLARAK İNSANLIĞA VE TOPLUMA ÖRNEK OLDU"

Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli doktor Mesut Günay, AA muhabirine, Uygun'u 5 yıldır kızının evinde takip ettiklerini söyledi.

Uygun'un Kovid-19 salgını sürecinde tüm kurallara uyduğunu, aşılarını olduğunu belirten Günay, "Kovid-19 salgını insanları ve sistemi yoran bir savaş. Bize devam etme gücünü, Kemal amca gibi bize inanarak güvenen ve aşı olan insanlar veriyor. Kemal amca, 102 yaşında olmasına rağmen aşı olarak, insanlığa ve topluma örnek oldu. Biz de Kemal amca ve ailesine moral olması için böyle bir doğum günü düzenlemeye karar verdik." dedi.

Günay, sağlık ordusunun sürecin başından bu yana virüsle savaştığını, artan vakaların en çok kendilerini üzdüğünü aktardı.

Gençlerin aşılanmasının önemine dikkati çeken Günay, "İnsanların çoğu bizim kadar yaşananları yakından görmediği için salgının ciddiyetini anlayamıyor. Gençler topluma örnek olması gerekirken aşılama konusunda geride kalmış durumdalar. Onlar Kemal amca gibi büyüklerini örnek almalılar." diye konuştu.

Ali Kiriş de sağlık ekibinin her zaman yanlarında olduğunu, Kovid-19 sürecinde sık sık kayınpederini evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı.

Doğum günü kutlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kiriş, şunları kaydetti:

"Babamızın evden çıkma imkanı yok ama ona rağmen aşılarını eksiksiz yaptırdı. Keşke Türkiye'de herkes özellikle de gençlerimiz aşılarını yaptırsalar ve virüsten bir an önce kurtulsak. Ben üçüncü aşımı olmama rağmen sokağa çıkamıyorum, keşke gençlerimiz de babamızı örnek alsalar da aşılarını yaptırmış olsalar."