102’nci yaş gününü 3’üncü aşıyla kutladı

İzmir'de kızının yanında yaşayan 102 yaşındaki Kemal Uygun'un yeni yaşı, evde sağlık ekiplerinin yaptığı üçüncü doz aşısının ardından doğum günü pastasıyla kutlandı. Makedonya'da dünyaya gelen 6 çocuk, 30 torun sahibi Alzaymır hastası Uygun'a daha önce iki doz aşı yapıldı.

SAĞLIK EKİBİNDEN SÜRPRİZ

Uygun'un yakınları üçüncü doz aşı için başvuru yapınca, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Uygun ile bakımını üstlenen kızı ve damadına moral olması için sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Uygun'a üçüncü doz aşısını yapan ekipler, getirdikleri pastayı da hep beraber kesti. Gözyaşlarına hakim olamayan Kemal amca, sağlık ekibine teşekkür etti. Evde Sağlık Hizmetleri Doktoru Mesut Günay, "Kemal amca, 102 yaşında olmasına rağmen aşı olarak, insanlığa ve topluma örnek oldu. Gençler, Kemal amca gibi büyüklerini örnek almalılar" ifadelerini kullandı