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Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

Çeşmeli turizmciler, Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan doluluktan memnun olduklarını açıklarken, Eylül ayı rezervasyonlarında da şimdiden beklenen doluluk oranını yakaladıklarını belirttiler.

Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

23.8.2021

Temmuz ve ağustosta yoğunluk yüzde 90-95 bandına çıktı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ve Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, dolu dolu bir sezon yaşandığını belirterek, 2019 yılı rakamlarının yakalanacağını ifade ettiler. Demir ve Belge, eylül ayı rezervasyonlarının da şimdiden yüzde 60-65'leri bulduğunu, daha da artmasını beklediklerini açıkladılar.

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