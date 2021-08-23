Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

Temmuz ve ağustosta yoğunluk yüzde 90-95 bandına çıktı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ve Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, dolu dolu bir sezon yaşandığını belirterek, 2019 yılı rakamlarının yakalanacağını ifade ettiler. Demir ve Belge, eylül ayı rezervasyonlarının da şimdiden yüzde 60-65'leri bulduğunu, daha da artmasını beklediklerini açıkladılar.