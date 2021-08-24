Dayak yiyen kızı kurtarmak istemiş

İZMİR ve Türkiye'nin en gözde turistik ilçesi Çeşme Alaçatı'da 33 yaşındaki Alpay Kalyon'un, Lum Beach House Alaçatı'da çalışan F.B. tarafından tek bıçak darbesiyle öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu devam ederken, olayın detaylarına Yeni Asır ulaştı. Arkadaşını kaybeden ve olayda yaralanan Yiğit Lavaşçı arkadaşı Alpay'ın karısı Sırma Kalyon'un gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi.

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE

OLAYIN dayak yiyen bir kızı kurtarmaya çalışırken çıktığını belirten Lavaşçı, "Biz kız arkadaşım Selin Önal, Alpay ve eşi Sırma eğlendik.

Mekandan çıktık, karşıya geçtik. O anda bir kızın dayak yediğini gördük. Ben kızı darp eden gence müdahele ettim. Bu sırada kafama bir sandelye yedim. 15 santim kadar kafam açıldı. Bana vuran kişi o mekana doğru kaçınca "Ben de kim vurdu kafama" dedim. Bu sırada arbede çıktı. Alpay dahil oldu. Eşi Sırma ve kız arkadaşım Selin bağırıp yardım isterken bir anda da bizi tutmaya çalıştılar.

O sırada biri gelip kalbine bıçağı sapladı. Birden yere yığıldı, kan fışkırıyordu. Bir kelime bile etmedi. Sadece gözlerime baktı. Sırma'nın feryatları kulağımdan hiç gitmiyor. Bu mekanın acilen kapanması lazım. Hala açık ona üzülüyorum. O dayak yerken kurtardığımız genç kız ve o adam kayıp, haberlerde sadece biz varız. Bütün bu olaylar tamamen bir genç kızı dayak yerken bakıp seyretmek yerine kurtarmak istediğimiz için yaşandı" dedi.

MEKANLARDA EĞİTİMLİ ÖZEL GÜVENLİK OLMALI

ÖZEL Güvenlik Şirketleri Derneği eski başkanlarından Alyi Aslan ise bu tür mekanlarda bodyguard yerine özel güvenlik elemanları olmalı. Sertifikalı ve bu işin eğitimini alan personeller olması gerek. Vale hizmeti için de personel hizmetleri birimleri var. Bu iki hizmeti almaları lazım. Ancak daha ucuz ve daha güvenli olmasına rağmen özel güvenlik şirketleri yerine bu yolu tercih ediyorlar" dedi.

FATİH ŞENDİL