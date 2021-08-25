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Haberler İzmir Çeşme’deki cinayette gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Çeşme’deki cinayette gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Çeşme’deki cinayette gözaltı sayısı 6’ya çıktı

25.8.2021

ÇEŞME'DE, gittiği gece kulübünün önünde bir kadının darbedilmesine engel olmak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Alpay Kalyon'un (33) cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin 3 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenilirken, gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi. Gözaltına alınanların işletme sahibi C.Ü, işletmenin müdürü M.T, otel mesul müdürü O.S. olduğu bildirildi. Şüphelilerden vale olan F.B.'nin olayda bıçağı kullandığı ileri sürüldü.
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