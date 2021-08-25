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Haberler İzmir Gediz Havzası’ndaki kirlilik tehlike saçıyor

Gediz Havzası’ndaki kirlilik tehlike saçıyor

Gediz Havzası’ndaki kirlilik tehlike saçıyor

25.8.2021

GEDİZ Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin arttığını söyledi. Bu durumun çeşitli kanser vakalarına yol açtığını vurgulayan Kilimcigöldelioğlu, "Tarımsal sulamadan kaynaklanan kirlilik kanserin en önemli unsurlardan biri. İleri atık su arıtma tesisleri kurularak Gediz Nehiri'ndeki temizlik artırılabilir" ifadelerini kullandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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