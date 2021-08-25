Gediz Havzası’ndaki kirlilik tehlike saçıyor

GEDİZ Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin arttığını söyledi. Bu durumun çeşitli kanser vakalarına yol açtığını vurgulayan Kilimcigöldelioğlu, "Tarımsal sulamadan kaynaklanan kirlilik kanserin en önemli unsurlardan biri. İleri atık su arıtma tesisleri kurularak Gediz Nehiri'ndeki temizlik artırılabilir" ifadelerini kullandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK