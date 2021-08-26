Urla’da baltalı vahşet!

İzmir'in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük'ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Korkunç olay, 19 Ağustos akşamı Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ortaya çıktı. Bölgedeki ağır kokudan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Boş evde bulunan cesedin Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi.

YÜZÜNÜN SOL YANI

Yapılan incelemeler sonucunda, Osman Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Urla'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Osman Küçük'ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte içki içtiğini tespit etti. Olayın ardından kayıplara karışan Küçük'ün arkadaşının, her yerde arandığı belirtildi.

GERİDE İKİ EVLAT BIRAKTI

BOŞANMIŞ olduğu ve kısa süre önce vefat ettiği öğrenilen eşinden yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen Osman Küçük'ün, olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL'sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenildi.