Cezaevindeki çocuklar topluma kazandırılacak

İZMİR Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİ- AD) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu arasında kurumda bulunan çocukların kurum içinde ve tahliyeleri sonrasındaki yaşamlarına ilişkin rehabilitasyon çalışmaları doğrultusunda geniş kapsamlı bir protokol imzalandı. İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür ve İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt tarafından imzalanan protokolle ceza infaz kurumunda bulunan çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve tahliye sonrası topluma kazandırılması sağlanacak.