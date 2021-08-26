Gece kulübü önündeki cinayette iki tutuklama

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı. 21 Ağustos'ta Alaçatı'da gece kulübü önünde çıkan kavgada Alpay Kalyon'un (33) cinayet zanlısı F.B. ve kavgaya karışan M.T. ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen H.N. dün adliyeye sevk edildi. F.B. ve M.T. tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Alpay Kalyon

F.B.'nin polisteki ifadesinde, "Bize küfür ve hakaret etti. İçeriden bıçak alıp geldim" dediği öğrenildi. Olay, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana gelmiş, eşi ve iki arkadaşı ile gece kulübüne giden Kalyon, dışarıda bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etmişti. Yandaki gece kulübü çalışanları F.B., O.G. ve M.T. olaya müdahil olunca çıkan kavgada bıçaklanan Kalyon, hayatını kaybetmişti.