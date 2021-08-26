‘İzmir varyantı diye bir şey yok’

KORONA virüsün hayatımıza girmesinden bu yana hemen hemen her gün virüsle ilgili yeni bir tartışma patlak veriyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği'nin varyantlarla ilgili yaptığı ortak açıklama, İzmir'de panik yarattı. Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlarındaki başlıca üç mutasyonun dışında İzmir'de yeni alt türlerin saptandığı belirtilen açıklamada, "PCR kitleri ile yapılan analizlerde, üç mutasyonu da taşımayan bulgular saptanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da, korona virüs vakalarında İzmir ve farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başlandığını söyledi. Yeni tartışma sonrası "İzmir varyantı mı oluştu? sorusu akıllara geldi.

PARALEL BİLİM KURULU

YAŞANAN tartışmalarla ilgili Yeni Asır'ın görüştüğü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Delta şüpheli fazla sonuç çıkıyor ama bu zaten sık görülen bir şey. Varyant testinde şüphe oluştuğunda Ankara'ya gönderiliyor. Orada doğrulama yapılıyor ama bu doğrulamalar sonrasında belirsiz bir sonuç yani karma varyant sonucu hiç görmedim. Yoğun korona hastası takip edilen bir yerde çalışıyorum, varyantların tamamı Delta çıkıyor. Paralel bilim kurulu üyeleri mi var! Onlar nerden duymuş" ifadelerini kullandı.

ÇIKAN tartışmalara "Biz her hafta boşuna mı toplanıyoruz" sözleriyle tepki gösteren Şener, "Bizde böyle bir veri tabanı yok. Bu İzmir Varyantı dedikleri balon, aşılanma oranı bu kadar yüksek yerlerde zaten çok beklenilecek bir durum değil" dedi. PCR testlerinin güvenilirliği hakkında bu tip söylemleri doğru bulmadığını dile getiren Şener, "Sonuç olarak uygulanan PCR testleri geçerli testler, tüm sekans analizi rutin. Hiç bir ülke uygulamıyor. Sadece İngiltere özel sebepler nedeniyle yapıyor" şeklinde konuştu.

"ILK DEFA DUYDUM"

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü de yaptığı açıklamada, İzmir Varyantı ile ilgili haberleri ilk kez duyduğunu söyledi. Olmayan bir varyant hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Özlü, "Bu varyantı kim biliyorsa o açıklama yapsın. Ben böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm" dedi. İzmir'de aşılanma oranının yüksek olması dolayısıyla kente has bir varyant oluşumu ile ilgili enfeksiyon hastalıkları doktorları da böyle bir bulgu ve veri olmadığını belirtti. İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ise, "İzmir Varyantı diye bir şey yok" dedi.

FATİH ŞENDİL