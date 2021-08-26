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İzmir'e giderken yakalandılar! Jandarmanın denetiminde ortaya çıktı

Tokat'tan İzmir'e gitmek için yola çıkan kovid-19 testi pozitif bir kadın, temaslı eşi ve bir yolcu jandarmanın yaptığı yol kontrolünde ortaya çıktı. Riskli gruptaki yaşlı kadının jandarma ekiplerine yaptığı açıklama ise 'pes' dedirtti.

İzmir'e giderken yakalandılar! Jandarmanın denetiminde ortaya çıktı
İHA

26.08.2021, 08:57

Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç'nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G'nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.



OTOBÜS FİRMASINA 12 BİN 150 LİRA CEZA
Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.



"NE OLURSUSUNUZ BİZİ BIRAKIN"
Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eşi K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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