  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Mavi Bayrak'lı plajda foseptik skandalı

Mavi Bayrak'lı plajda foseptik skandalı

Tekke plajındaki foseptik skandalı tepki çekti.

Mavi Bayrak'lı plajda foseptik skandalı

26.8.2021

ÇEŞME Belediyesi, ilçedeki plajlara verilen 'mavi bayrak'larla ilgili törenler düzenleyip lansman yaparken, belediye bünyesindeki Tekke Plajı'nda yaşanan skandal "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Yeni Mavi Bayrak verilen ve girişinde de tabelası bulunan Tekke Plajı'na foseptik aktığı ortaya çıktı. Yeni Asır'a ulaşan görüntülerde, plaja akan fosseptiğin denizi kirlettiği görüldü.

Plaj girişindeki Mavi Bayrak tabelası ile kötü manzara yan yana gelince, vatandaşlar "Bu ne yaman çelişki" yorumları yaptı.

TUVALET DE YOKMUŞ
ÖTE yandan, açıklama tabelalarında tuvaleti olduğu belirtilen Tekke plajında tuvalet de olmadığı öne sürüldü. Çadır kurmanın yasak olduğu plajda çoğu kişinin çadır kurduğunu da ifade eden vatandaşlar, plajın sahipsiz olduğunu dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mavi Bayrak'lı plajda foseptik skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.