Mavi Bayrak'lı plajda foseptik skandalı

ÇEŞME Belediyesi, ilçedeki plajlara verilen 'mavi bayrak'larla ilgili törenler düzenleyip lansman yaparken, belediye bünyesindeki Tekke Plajı'nda yaşanan skandal "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Yeni Mavi Bayrak verilen ve girişinde de tabelası bulunan Tekke Plajı'na foseptik aktığı ortaya çıktı. Yeni Asır'a ulaşan görüntülerde, plaja akan fosseptiğin denizi kirlettiği görüldü.

Plaj girişindeki Mavi Bayrak tabelası ile kötü manzara yan yana gelince, vatandaşlar "Bu ne yaman çelişki" yorumları yaptı.

TUVALET DE YOKMUŞ

ÖTE yandan, açıklama tabelalarında tuvaleti olduğu belirtilen Tekke plajında tuvalet de olmadığı öne sürüldü. Çadır kurmanın yasak olduğu plajda çoğu kişinin çadır kurduğunu da ifade eden vatandaşlar, plajın sahipsiz olduğunu dile getirdi.