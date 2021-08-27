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Gaziemir örgütü bana sahip çıkmıyor!’

SIK sık tartışmalarla gündeme gelen CHP Gaziemir'de ilçe danışma kurulu toplantısı yine gergin geçti. Büyük bölümü basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıya CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Belediye Başkanı Halil Arda arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Gaziemir örgütü bana sahip çıkmıyor!’

27.8.2021

'ÜYELERİ BEN SEÇMEDİM'
TARTIŞMANIN ardından Belediye Başkanı Halil Arda salonu terk etti. CHP'li Arda, örgütün kendisine sahip çıkmadığını kaydederek, "Ben sokaklardayım çalışıyorum. Herkes kimin ne kadar çalıştığını biliyor. Görevimin başındayım, Başkanlığı bırakmaya niyetim yok. Mücadele veriyorum ama örgüt
bana sahip çıkmıyor" dedi.

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ise, "Meclis üyeleri ile belediye başkanının anlaşamamasını hiç bana yüklemeyin. Ben bir tane bile meclis üyesi seçmedim. Belediye başkanı ve genel merkezdeki yöneticiler belirledi. Ben belediyede çalışan kişiler tarafında aranıp, davet edilmek istemiyorum. Benim muhatabım belediye başkanıdır" diye konuştu. İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül ise, "Beni işten çıkarabilirsiniz saygı duyarım ancak sizin bir belediye başkanı olarak ilçenizden bir il yönetici olmasına sevinmeniz gerekmez mi? Bunu anlayamıyorum. Ben belediyede ne ilk ne de son çıkarılan kişi olacağım" dedi.

'BİZLER DIŞARI BİLGİLERİ SIZDIRILAN BİR PARTİYİZ'
TOPLANTIDA örgüte eleştirilerde bulunduğu öğrenilen Başkan Arda'nın, "Geçtiğimiz süreçte yaptığımız toplantı bitmeden basında yer aldı. Böyle bir partiyiz. Böyle dışarıya bilgi sızdıran bir partiyiz. Burası hiç kimsenin birbirine gol attığı bir alan olmamalıdır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Emrez Mahallesi'nde bulunan kurşun fabrikası alanının nükleer atıklardan temizlenmesi için başlattığı ve her cuma günü gerçekleştirdiği "Duran Adam" eylemine de örgütten destek verilmediğini belirten Arda'nın, "Eylem yapıyorum, örgüt buraya gelmiyor, örgüt neden arkamda değildi" siteminde bulunduğu ifade edildi. Arda'nın toplantıda Memleket Partisi'ne katılacağı iddialarıyla ilgili de "Görevimin başındayım, Başkanlığı bırakmaya niyetim yok" sözlerini kaydettiği aktarıldı.

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